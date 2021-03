Brandbrief gegen geplante Stromtrasse im Großraum Nürnberg

Bürgermeister und Mandatsträger aus dem Großraum Nürnberg haben die geplante Variante der Vorzugstrasse für die sogenannte Juraleitung massiv kritisiert. In einem gemeinsamen Brief an den Trassenbetreiber Tennet bringen sie die Bedenken gegen die Pläne für die Hochspannungsleitung zum Ausdruck. In dem Brandbrief heißt es, "dass eine weitere Belastung der Bevölkerung im genannten Abschnitt nicht hinnehmbar ist".

Mindestabstand wird nicht eingehalten

Kritisiert wird, dass die Vorzugstrasse beispielsweise den vorgegebenen Mindestabstand von 400 Metern zur Wohnbebauung in vielen Bereichen nicht einhält. Auch die an einigen Stellen geplante Erdverkabelung lehnen die Unterzeichner des Briefes ab. Die Kabelgräben würden zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels führen und erhebliche negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Rednitztals haben, das die Leitung queren müsse.

Bestehende Stromleitung wird aufgerüstet

Es ist geplant, dass die Übertragungsleistung der bestehenden Stromleitung von 220 auf 380 Kilovolt aufgerüstet wird. Dazu müssen neue Masten aufgestellt und die bestehende Trasse verändert werden. Der Betreiber Tennet hat drei Trassenvarianten im Bereich der Kommunen Nürnberg, Schwabach, Feucht und Wendelstein vorgelegt. Die Vorzugsvariante des Netzbetreibers folgt dabei größtenteils der bestehenden Hochspannungsleitung aus den 1940er-Jahren.

Protest über Parteigrenzen hinweg

Den Brief an Tennet haben 14 Politikerinnen und Politiker unterzeichnet: Angeführt von Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und seinem Schwabacher Kollegen Peter Reiß (SPD) und weiteren Bürgermeistern aus Nachbargemeinden setzten Mandatsträger aus dem Bundestag, Landtag und Bezirkstag ihre Unterschrift unter den Protestbrief, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Die Unterzeichner befürchten, dass sich Tennet bereits vor dem Raumordnungsverfahren auf diese Trasse festgelegt hat. Sie fordern die Firma auf, die entsprechenden Trassenalternativen transparent zu prüfen und das Für und Wider öffentlich zur Diskussion zu stellen.

Netzbetreiber will keine Alternativen suchen

Der Netzbetreiber Tennet weist die Vorwürfe zurück und lehnt die Suche nach Trassenalternativen ab. Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht sagt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: Alternative Trassenvorschläge seien in Bayern "nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben". Das Unternehmen habe "einen Raumordnungskorridor auf Grundlage der vorhandenen Gesetze und Verordnungen" ermittelt.

Unternehmen weist Kritik an Erdkabeln zurück

Der Trassenvorschlag müsse laut Lieberknecht in "vielen Detailfragen" erst noch in formellen Verfahren geklärt werden, wie das üblich sei. Dem Unternehmen sei bewusst, dass dieses Verfahren offen und unter Beteiligung möglichst vieler Gruppen aus der Region geführt werden müsse. Zur Kritik, die teilweise geplante Erdverkabelung könne das Grundwasser gefährden, sagt der Sprecher, es seien keine Konflikte bekannt. Das Raumordnungsverfahren wird im Frühjahr starten. Tennet beabsichtigt, seine Pläne unverändert einzureichen.