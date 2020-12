Brandbrief: Ferienwohnungsbetreiber bangen um ihre Existenz

Mit einem Brandbrief hat sich Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewandt. In ihrem Schreiben macht Koch darauf aufmerksam, dass vielfach noch keine finanzielle Unterstützung für das entgangene Geschäft bei gewerblichen Gastgebern eingegangen ist.

Orte wie Garmisch leben von privaten Vermietern

Noch schlimmer stehe es um nicht gewerbliche Gastgeber, so Koch in dem Schreiben. Jene Vermieter, die nur eine oder wenige Ferienwohnungen oder Gästezimmer besitzen, würden sogar komplett unter das Förderraster fallen und ohne jegliche Unterstützung über die Runden kommen müssen, obwohl sie eine wichtige Stütze im Tourismus darstellten.

Daher fordert Sie Aiwanger auf, die gesetzliche Voraussetzung für die Gewährung von monetären Hilfen für die Kleinvermieter zu prüfen und in die Wege zu leiten. Letztlich lebe ein Tourismusort wie Garmisch-Partenkirchen von solchen Vermietern und Vermieterinnen.

Wichtige Ergänzung zu gewerblichem Tourismus

Im Marktbereich gibt es laut Tourismusbericht aus dem Jahr 2019 rund 800 Ferienwohnungen und Privatvermieter. Das macht rund 4.500 Betten und die gewerblichen und nichtgewerblichen Gastgeber hätten damit sogar eine größere Bettenanzahl als alle Hotels in Garmisch-Partenkirchen. Werde durch die derzeitige Corona-Krise ihre Existenz gefährdet, wäre das auch ein herber Schlag für eine der beliebtesten Touristendestinationen in Deutschland, so Koch.