Brandbrief an Söder: Lehrerverband stellt Impf-Ultimatum

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband stellt für die Zeit nach den Osterferien Forderungen an die Staatsregierung. In einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann unter anderem, dass Lehrkräfte, die nach den Osterferien in den Präsenzunterricht müssen, vorher ein Impfangebot erhalten müssten.

"Wenn Sie Ihr Mantra der Umsicht und Vorsicht in Bayern wirklich ernst meinen, muss Impfung vor Öffnung kommen", begründet Fleischmann die Forderung, die in einer Sitzung des BLLV-Landesverbands zuvor beschlossen wurde. Lehrkräfte, die kein Impfangebot erhielten, könnten demnach nur Distanzunterricht anbieten, heißt es in dem Schreiben, das dem BR vorliegt.

Ärger über die Staatsregierung

Söders Äußerung nach der letzten Kabinettssitzung, es sei ja im Pandemie-Jahr auch zuvor Unterricht ohne Impfung möglich gewesen, lasse die Lehrerinnen und Lehrer "fassungslos zurück", schreibt Fleischmann weiter.

Zudem beklagt die BLLV-Präsidentin die Umstände, unter denen unterrichtet werden müsse. "Wir haben eine massive Überbelastung der Kolleginnen und Kollegen, die alles tun, um für die Kinder und Jugendlichen bestmögliche Bildungsangebote in diesen schwierigen Zeiten zu ermöglichen", kritisiert Fleischmann. Das Verständnis für den Umgang der Politik mit dieser dramatischen Situation habe jetzt allmählich ein Ende erreicht. Man lasse sich durch bloße Ankündigungen nicht mehr ruhig stellen, heißt es weiter.

Tests ja - aber von geschultem Personal

In dem Brief begrüßt der BLLV regelmäßige Tests für alle, "um die Sicherheit für die gesamte Schulfamilie gewährleisten zu können". Diese Tests müssten aber "zwingend durch Fachpersonal" durchgeführt werden oder zu Hause von den Eltern. Die Lehrkräfte könnten das nicht auch noch leisten. Zudem sei weder der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte gewährleistet noch im Falle eines positiven Tests im Klassenzimmer die Persönlichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen.

Besonderes Augenmerk auf Viertklässler

Außerdem kritisiert der BLLV eine zunehmende "Bildungsungerechtigkeit durch unpädagogische Entscheidungen", insbesondere für die Viertklässler. Die Entscheidung Söders nach der Kabinettssitzung in der vorigen Woche, die vierten Klassen als Abschlussklassen zu deklarieren, sei "eine pädagogische Bankrotterklärung", kritisiert Fleischmann.

Stattdessen schlägt die BLLV-Präsidentin vor, "für Schülerinnen und Schüler, die es benötigen und wünschen, ein freiwilliges und individuelles Förderjahr" anzubieten. In Zeiten, in denen neben der Pandemie auch noch Lehrkräftemangel an Grund-, Mittel- und Förderschulen bestehe, könne es "nicht gelingen, die Schwächen von Schülerinnen und Schülern auszugleichen".