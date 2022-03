Brandbrief an die Politik: Mehr Personal für Kitas gefordert

Michael Schindler, Leiter des katholischen Kindergartens St. Johannis in Kitzingen, hat einen Brandbrief verfasst. Der ging an die neue Bayerische Landesministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf, die seit Februar 2022 im Amt ist, sowie an weitere örtliche Politiker. In seinem Schreiben stellt Schindler fest, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Der Bundesregierung attestiert er eine fehlende Wertschätzung des sozialen Berufsfeldes, das in einer unattraktiven Ausbildung, zu wenig Lohn und schlechten Arbeitsbedingungen resultiere. In Folge fehle im Kita-Bereich Personal. Der Bayerischen Staatsregierung wirft der Einrichtungsleiter unter anderem vor, der Anstellungsschlüssel passe nicht zur Realität.

Viel zu wenig Erzieher

In Bayerns Kindergärten werde eine "Fachkraftrelation" von eins zu zehn empfohlen: Das bedeute, auf eine Erziehungskraft kommen zehn Kinder, erklärt Schindler im Gespräch mit BR24. Er habe in seiner Einrichtung einen "eigentlich sehr guten" Anstellungsschlüssel von "etwa eins zu acht, also noch unter zehn". Dennoch komme es immer wieder zu Situationen, in denen Personal ausfalle und deshalb auch pädagogische Angebote wegfallen müssten. "In dem Anstellungsschlüssel ist nicht berücksichtigt, dass eine Erzieherin mal krank ist, Urlaub oder eine Fortbildung hat." Im vergangenen Jahr sei man nur in einer Woche komplett gewesen: "Wir waren immer unterbesetzt." Durch die höhere Belastung fielen natürlich danach auch wieder mehr Mitarbeitende aus.

Durch Corona noch schlimmer geworden

Die Lage habe sich im laufenden Jahr durch die sehr infektiösen Corona-Varianten noch verschlimmert. In der vergangenen Woche hätten sich sieben von 13 Erziehungskräfte aufgrund von Corona krankgemeldet. Für seine Einrichtung bedeute das, "dass wir den Betrieb stark einschränken müssen: Betreuungszeigen am Nachmittag sind nicht mehr abgedeckt vom Personal. Die Eltern müssen ihre Kinder also früher abholen", so der Leiter des Kitzinger St. Johannis Kindergartens. Deshalb fordert Schindler eine Anpassung des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (BayKiBiG) "an die Realität" und damit einen besseren Personalschlüssel. "Bisher haben wir drei Erzieherinnen und Erzieher in der Gruppe. Besser wären da natürlich vier."

Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz

Ein weiteres Problem sei der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Selbst wo die Räumlichkeiten bestehen würden, fehle das Personal, mahnt Schindler. Das Problem werde an die Kommunen delegiert: Allein in Kitzingen fehlten etwa 100 Krippen- und fast 200 Kita-Plätze. Ähnlich schlecht sehe es bei der Umsetzung des Inklusionsgesetzes aus. Das Personal sei überlastet, Kinder könnten nicht teilhaben und die Eltern seien verunsichert. Im Anschreiben an Ulrike Scharf erkärt Schindler, er hoffe, dass "Sie sich (..) als neue Staatsministerin (..) dieser Herausforderung annehmen und sich für uns einsetzen." Den Brandbrief Schindlers haben unter anderem weitere Kindergarten-Leitungen aus Kitzingen, Würzburg, Ochsenfurt, Güntersleben, Schweinfurt, Donnersdorf und Dettelbach unterzeichnet.