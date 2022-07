Bitte nicht anfassen: "Umgekippte" Verkehrsleit-Kegel haben Sinn

Orientierungshilfe für nachfolgende Löschkräfte

"Diese Hütchen stellen wir immer dann auf freiem Gelände oder im Wald auf - wo es ja keine benannten Straßen oder Wege gibt - wenn wir zur Einsatzstelle finden müssen", erklärt Jürgen Weiß vom Landesfeuerwehrverband Bayern: "Wir fahren in der Regel mit einem kleineren Fahrzeug voraus, erkunden die Einsatzstelle im Wald - und um den nachrückenden Einsatzkräften den Auffindungsort zu kennzeichnen, legen wir bei einer Wegegabelung den Verkehrsleitkegel auf den Boden - mit der schmalen Seite in die Richtung, in die man abbiegen muss."

Dem Impuls, das "umgekippte" Hütchen aufzustellen oder es als herrenlosen Gegenstand inmitten der Natur gar mitzunehmen, sollte man also widerstehen, die Pylone dienen Einsatzkräften als einfacher, aber effektiver Wegweiser und wurden absichtlich abgelegt.