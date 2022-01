Brandanschlag auf Sportwagen in Fürth: Polizei sucht Zeugen

In der Fürther Innenstadt ist in der Nacht zum heutigen Sonntag ein Pkw in Brand geraten. Die Polizei geht laut einer Mitteilung von Brandstiftung aus. Den Angaben zufolge teilten Zeugen den Beamten um 01.10 Uhr einen in Brand stehenden Pkw auf einem Firmengelände in der Schwabacher Straße mit. Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell löschen, jedoch entstand an dem vollständig ausgebrannten Audi RS 6 ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst relevante Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.