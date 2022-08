Brandanschlag auf Polizeibus direkt am Ingolstädter Präsidium

Einen besonders dreisten Brandanschlag gab es in der Nacht zum Montag in Ingolstadt. Ein oder mehrere unbekannte Täter zündeten ein am Polizeipräsidium abgestelltes Streifenfahrzeug an.

Totalschaden am Fahrzeug

Zeugen hatten der Einsatzzentrale kurz vor vier Uhr morgens gemeldet, dass ein Dienstwagen der Polizei vor dem Präsidium brennen würde. Beamte eilten daraufhin aus dem Gebäude und mussten tatsächlich feststellen, dass das Heck eines uniformierten VW-Busses im Flammen stand. Sie konnten den Brand zwar löschen, an dem Dienstwagen entstand jedoch trotzdem ein Totalschaden von über 50.000 Euro.

Fahrzeug war neu

Wie ein Polizeisprecher erklärte, war das Fahrzeug erst im Juni angeschafft worden und stand an der Dreizehnerstraße, also nicht auf dem Polizeigelände. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen.