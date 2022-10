Fünfeinhalb Jahre Haft für Brandanschlag auf Flüchtlingsheim

Ein 42-Jähriger, der sich vor dem Landgericht Landshut wegen eines Brandanschlags auf eine Asylbewerberunterkunft in Simbach am Inn verantworten musste, ist zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Diese Entscheidung trafen die Richter am Montagabend, bestätigte das Landgericht Landshut auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Zum Zeitpunkt des Anschlags waren 56 Menschen in der Unterkunft

Der verurteilte Andreas B. hatte in der Nacht auf den 16. Oktober 2021 versucht, eine Asylbewerberunterkunft in Simbach am Inn anzuzünden. In der Tatnacht steckte B. eine Fußmatte, mehrere Textilien und einen Müllcontainer vor der Unterkunft in Brand. Zuvor hatte er seine Tat mit mehreren, teils fremdenfeindlichen Nachrichten angekündigt.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich mindestens 56 Personen in der Asylbewerberunterkunft. In der Anklage warf ihm die Staatsanwaltschaft versuchten Mord in 56 Fällen sowie Brandstiftung und Sachbeschädigung vor.

Täter sagt aus, sich nicht erinnern zu können

Andreas B. war während der Tat stark alkoholisiert. Er gab vor Gericht an, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Für die ersten 15 Monate seiner fünfeinhalbjährigen Haftstrafe wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Den beiden Mitangeklagten wurde die Nichtanzeige einer geplanten Straftat vorgeworfen. Sie wurden zu einer Geldstrafe von jeweils 70 Tagessätzen in Höhe von 35 Euro beziehungsweise 15 Euro verurteilt. Bei dem Brandanschlag wurde niemand verletzt. Der Sachschaden betrug rund 15.000 Euro.