Brandanschlag auf Asylbewerberheim: Verdächtiger in Haft

Mehr als zwei Monate nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerherunterkunft in Simbach am Inn hat die Polizei einen 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Dingolfing-Landau verhaftet. Gegen ihn wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Festnahme erfolgte bereits am 15. Dezember. Erst jetzt machten die Strafverfolgungsbehörden die neuen Details öffentlich.

Papiercontainer angezündet

Wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, ist der Mann dringend tatverdächtig, am 16. Oktober 2021 einen Papiercontainer und Fußmatten bei der Unterkunft angezündet zu haben. Verletzt wurde bei dem Brandanschlag damals niemand.

Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Staatsanwaltschaft Landshut wurden demnach am 15. Dezember mehrere Wohnungen in den Landkreisen Rottal-Inn, Dingolfing-Landau, Deggendorf und im österreichischen Bregenz durchsucht. Ermittler hätten dabei das Mobiltelefon des Tatverdächtigen beschlagnahmt.

Fremdenfeindlich motiviert

Nach einer Auswertung des Chatverkehrs des Tatverdächtigen bestehe der Verdacht, dass der Mann den Brand gelegt habe, um Bewohner der Unterkunft aus fremdenfeindlicher Motivation zu töten, heißt es. Anhaltspunkte dafür, dass der 42-Jährige einer extremistischen Organisation angehört, gibt es laut Polizei derzeit nicht. Auch geht die Polizei aktuell nicht davon aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

Verdacht auf versuchten Mord

Das Ermittlungsverfahren wurde am 22. Dezember von der Generalstaatsanwaltschaft übernommen. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt gegen den Mann jetzt unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung.