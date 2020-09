Brand zerstört Haus - Feuerwehr findet tote Person

In Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn ist am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus komplett ausgebrannt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage mitgeteilt hat, ist in dem völlig zerstörten Gebäude eine tote Person gefunden worden. Die Identität ist noch nicht geklärt, aktuell sind Brandermittler der Kriminalpolizei Passau vor Ort, um die Brandursache zu klären.

Dichter Rauch aus dem Gebäude

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren von Außen zunächst keine Flammen zu sehen, aus dem Gebäude drang aber bereits dichter Rauch. Der Sachschaden, der durch den Brand verursacht wurde, wird laut Polizei auf rund 250.000 Euro geschätzt.