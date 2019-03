Nürnberg: Mutter und Kinder starben an Rauchgasvergiftung

Im Fall der fünf Menschen, die am Samstag bei einem Brand im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ums Leben gekommen sind, steht die Todesursache nun fest. Alle Opfer starben an einer Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Das habe die Obduktion ergeben.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist dagegen nach wie vor unklar. Die Polizei setzte die zehnköpfige Ermittlungskommission "Sandreuth" ein. Bei dem Brand starben am Samstagmorgen eine 34-Jährige Mutter, ein Säugling und ihre drei weiteren Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren.

Großeltern überlebten schwer verletzt

Die beiden 68 und 69 Jahre alten Großeltern, deren 41-jährige Tochter, der 28-jährige Vater der Kinder und ein achtjähriger Sohn überlebten die Katastrophe schwer verletzt. Sie konnten sich selbst aus dem brennenden Haus in dem Industriegebiet im Nürnberger Stadtteil Sandreuth retten.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Bei der Ursachensuche werden die Beamten der Nürnberger Kripo von einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes unterstützt. Stundenlang hatten sie schon am Sonntag das Haus untersucht. Eine Polizeisprecherin sagte anschließend, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Hinweise auf Brandstiftung gebe es aber nicht.

Familie lebte seit 2010 in dem Haus

Der Sprecher der Stadt Nürnberg, Siegfried Zelnhefer, sagte, das Haus befinde sich in Privatbesitz. Die Stadt habe es gemietet, um es als Obdachlosenunterkunft zu nutzen. Die Großfamilie mit Wurzeln in Serbien und dem Kosovo habe seit 2010 in dem Haus gelebt.

Als erste hatten laut einem Feuerwehrsprecher der Mitarbeiter einer benachbarten Großbäckerei und ein iranischer Asylbewerber in einer gegenüberliegenden Flüchtlingsunterkunft die Feuerwehr alarmiert. Der Asylbewerber versuchte, mit Feuerlöschern in das lichterloh brennende Haus zu kommen, um die im Dachgeschoss eingeschlossenen Menschen zu retten. Doch gegen die Flammenwand kam er nicht an.

Polizei bittet um Videoaufnahmen

Die Ermittlungskommission "Sandreuth" bittet um Videoaufnahmen. Zeugen, die private Videos von dem Vorfall gefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Es wurde ein Upload-Portal eingerichtet, unter welchem die Videos hochgeladen werden können: medienupload-portal04.polizei.bayern.de.