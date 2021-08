Brand nahe Pocking: Hausbesitzer hat das Feuer selbst gelegt

In Oberschwärzenbach, einem Ortsteil von Tettenweis im Landkreis Passau, hat ein Hausbesitzer wohl sein eigenes Wohnhaus angezündet. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern mittlerweile bekannt gegeben. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Mutmaßlicher Brandstifter leicht verletzt

Der Brand, der in der Nacht auf Montag einen Schaden in Höhe von 200.000 Euro verursacht hat, wurde kurz vor 2 Uhr morgens gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits das Nebengebäude abgebrannt. Außerdem hatte das Feuer auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergegriffen. Der Hausbesitzer erlitt leichte Verbrennungen, sonst wurde niemand verletzt.

Vorwurf auf schwere Brandstiftung

Eine halbe Stunde später erschien der 46-jährige Hausbesitzer bei der Passauer Polizei und gab an, sein Haus selbst in Brand gesetzt zu haben. Inwieweit familiäre Gründe für die Tat vorliegen, werde derzeit geklärt, so die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Kripo und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Es waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer zu löschen.