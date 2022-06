Brand nach Gartenparty: Mindestens 100.000 Euro Schaden

In Marktleuten im Landkreis Wunsiedel ist es am frühen Donnerstagmorgen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Ein ans Wohnhaus angebauter Holzschuppen stand vollständig in Flammen, teilte die Polizei mit.

Rauchmelder schlägt rechtzeitig Alarm

Im Anschluss griff das Feuer auf die Außenfassade und den Dachstuhl des Gebäudes über. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt – nach Angaben der Polizei auch, weil ein Rauchmelder rechtzeitig Alarm geschlagen hatte.

Brand nach Gartenfeier in Marktleuthen

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Holzschuppen nach einer Gartenfeier in Brand geraten. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.