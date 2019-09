Brand mit zwei Toten: Mann soll Frau erstochen haben

Nach dem Wohnungsbrand in der Regensburger Altstadt mit zwei Toten gehen die Ermittler jetzt von einem Tötungsdelikt aus. Ein 41-Jähriger soll eine Frau in ihrer Wohnung erstochen haben, bevor er den Brand legte. Er selbst starb laut Polizei an einer Rauchgasvergiftung.

Frau erstochen und Brand gelegt

Wie die Polizei auf Grundlage rechtsmedizinischer Untersuchungen am Freitag mitteilte, sei der 41-Jährige in die Wohnung der 37 Jahre alten Frau gegangen und habe sie mit mehreren Messerstichen getötet. Danach soll sich der Täter laut Polizei erst selbst Schnittverletzungen zugefügt haben, bevor er den Brand legte. Der 41-Jährige sei dann an einer Rauchgasvergiftung gestorben, so die Polizei weiter.

Ermittler gehen von Beziehungstat aus

Die Ermittler gehen aktuell von einer "Tat im persönlichen Bereich" aus. Opfer und Täter hätten bis vor wenigen Jahren eine Beziehung geführt.

Passanten hatten der Feuerwehr am Mittwoch eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die 37-jährige Frau bereits tot. Versuche, den 41-Jährigen wiederzubeleben, blieben erfolglos, er starb noch am Brandort.