Brand in Wunsiedler Realschule: Unterricht fällt aus

Der Brand im Müllraum der Wunsiedler Realschule ist in Brand geraten. Das Feuer sei bereits gelöscht, doch das Gebäude noch so stark verraucht, dass es gelüftet werden muss, teilt die Polizei mit. Die Schulleitung gab daher bekannt, dass in der Realschule heute der Unterricht ausfällt.

Brandursache noch unklar

Kinder, die die bereits unterwegs waren, werden in der Grundschule in der Egerstraße betreut. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, warum das Feuer ausbrach. Ob die Schule morgen wieder öffnen kann, ist derzeit noch nicht bekannt.