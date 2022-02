Brand in Würzburger Schule: Sieben Schülerinnen leicht verletzt

Als die Einsatzkräfte am frühen Donnerstag Nachmittag in der Maria-Ward-Schule in der Würzburger Annastraße eintrafen, kamen Flammen und dicke schwarze Rauchschwaden aus der Toilette im Erdgeschoss. Das Gebäude war bereits durch die Schulleitung geräumt worden. Die Würzburger Feuerwehr, die mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Sieben Schülerinnen leicht verletzt

Laut Polizei mussten sieben Schülerinnen zwischen 12 und 14 Jahren wegen Atemwegsreizungen ärztlich behandelt werden. Eine von ihnen musste mit leichten Beeinträchtigungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus. 40 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren vor Ort.

Feuerwehr befreit Schulgebäude von Rauch

Der Rauch hatte sich in einem nahe gelegenen Treppenhaus sowie einigen angrenzenden Räumen ausgebreitet. Mehrere Trupps der Feuerwehr kontrollierten sämtliche Etagen des Gebäudes auf eine weitere Rauchausbreitung hin. Die verrauchten Bereiche wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.