Brand in Würzburger Schule – keine Verletzten

Ein Brand in der Volkshochschule im Würzburger Stadtteil Heuchelhof hat am Dienstag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. In Volksschule Heuchelhof war gegen 11 Uhr Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren daraufhin mit einem Großaufgebot ausgerückt. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Gebäude Schule bereits durch die Schulleitung geräumt worden. Schüler und Lehrer wurden zwischenzeitlich im nahegelegenen Kirchengebäude untergebracht und vom Rettungsdienst. Schüler wurden nicht verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich vom Notarzt untersucht. Sie mussten jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Feuer im Bereich der Toiletten ausgebrochen

Aus der Schule drang beim Eintreffen der Rettungskräfte dichter Rauch. Mehrere Feuerwehr-Trupps gingen dann unter Atemschutz in das Gebäude und konnten den Brand im Bereich der Toiletten feststellen. Sie brachten das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der Flur war stark verraucht und musste mit einem sogenannten Hochdrucklüfter vom Rauch befreit werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Insgesamt waren etwa 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rottenbauer, Reichenberg und der Berufsfeuerwehr Würzburg im Einsatz. Daneben war der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot aller Hilfsorganisationen am Heuchelhof vor Ort.