Brand in Würzburger Gemeinschaftsunterkunft

Dem Polizeipräsidium Unterfranken zufolge war der Rettungsleitstelle gegen 14 Uhr ein Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft in der Veitshöchheimer Straße gemeldet worden. Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war vor Ort, da das Ausmaß des Brandes anfangs nicht klar war. Letztendlich hatte es in einem Gebäude der Unterkunft in einer Wohnung gebrannt und die Rauchgase hatten sich in den Räumen ausgebreitet.

Bewohner werden in anderen Unterkünften untergebracht

Das betroffene Gebäude wurde sicherheitshalber geräumt. Es ist derzeit nicht bewohnbar. 50 betroffene Bewohner wurden von Ärzten und Rettungskräften untersucht, lediglich drei Bewohner mussten aufgrund ihrer Vorerkrankung zu Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei kann den Sachschaden noch nicht näher beziffern. Die Ursache für das Feuer ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Laut Malteser Hilfsdienst wurden die Bewohner auf andere Unterkünfte verteilt.