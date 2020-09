Brand in Wohnhaus - Mutter und Kleinkind verletzt

In der Nacht zum Samstag hat in Traitsching im Landkreis Cham ein Mehrparteienhaus gebrannt. Wie die Polizei am Samstag dem BR mitteilte, seien dabei eine 30 Jahre alte Frau und ihr 16 Monate alter Sohn verletzt worden - sie erlitten eine Rauchgasvergiftung.

34-Jähriger verständigt Nachbarn

Vermutlich durch einen defekten Kachelofen, der zuvor in Betrieb war, sei der Brand im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, so ein Polizeisprecher. Entdeckt hat das Feuer der 34-jährige Ehemann und Vater. Er versuchte noch den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers einzudämmen und rief die Rettungskräfte.

Auch konnte er alle Nachbarn verständigen, die sich dann selbstständig ins Freie begaben.

Keine Lebensgefahr für Mutter und Kind

Die Frau und das Kleinkind wurden zunächst ambulant behandelt und dann anschließend ins Klinikum Deggendorf gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Der Schaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge im oberen fünfstelligen Euro-Bereich. Brandstiftung schließen die Beamten aus.