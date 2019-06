Brand in Wörther Recyclingbetrieb gelöscht

Laut Polizei ist der Brand in einem Recyclingbetrieb in Wörth an der Isar unter Kontrolle. Aktuell sind keine Flammen mehr zu sehen, es raucht nur noch leicht. Deswegen konnte auch die Warnmeldung aufgehoben werden. Die Menschen in den Ortschaften Wörth an der Isar, Niederviehbach, Postau, Niederaichbach und den anderen umliegenden kleineren Orten müssen ihre Türen und Fenster nicht mehr geschlossen halten. Landshuts Landrat Peter Dreier will sich am Vormittag auf einer Pressekonferenz zu dem Brand und den Folgen äußern.