Brand in Wertach: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Brand in der historischen Mühle im Wertacher Ortsteil Vorderschneid ist die Polizei mit ihren Ermittlungen nach der Brandursache einen Schritt weitergekommen. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Hinweise auf Vorsatz hätten sich bisher nicht ergeben.

Sachschaden beläuft sich auf rund 800.000 Euro

Das über 600 Jahre alte Gebäude war am Montag in Brand geraten. Bewohner hatten das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr konnte zwar nicht verhindern, dass die "Wertacher Mühle" komplett abbrennt, aber immerhin ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Sachschaden in dem als Ferienheim genutzten Anwesen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und aktuell waren keine Feriengäste im Haus.

Ehemalige Getreidemühle war zuletzt Ferien- und Seminarhaus

Die Mühle wurde 1424 erstmals urkundlich erwähnt und lange Zeit als Getreidemühle für Roggen, Weizen und Hafer genutzt. Über die Jahrhunderte wurde sie mehrmals umgebaut und vergrößert. In den 1960er Jahren wurde das Haus schließlich zum privaten Kinderkurheim "Sonnenhof" umfunktioniert.

Ab 1993 hatte der gemeinnützige Verein "Wertacher Mühle, Sonnenhof e.V." in dem Haus vor allem Ferienfreizeiten für Alleinerziehende angeboten. Außerdem fanden Seminare und Angebote für Gruppen mit sozialen Anliegen statt. Das Haus hatte elf Gästezimmer mit mehr als 30 Betten.