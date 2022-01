Brand in Weiden: Polizei verhaftet mutmaßlichen Brandstifter

Nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus in Weiden zu Wochenbeginn, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt, teilt die Polizei mit. Es handelt sich um einen 22-Jährigen.

Brandfahnder ermitteln - Motiv noch unklar

Der junge Mann wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Weiden vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen ihn. Warum er das Feuer gelegt haben könnte, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Neben Brandfahndern waren auch Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts sowie ein Brandmittelspürhund vor Ort. Einen technischen Defekt schlossen die Experten aus.

Teile des Hauses nicht mehr bewohnbar

Das Feuer in Weiden war am Montag kurz vor Mitternacht in einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Es sei dichter Qualm entstanden. Insgesamt 16 Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus konnten sich ins Freie retten. Einer der Bewohner habe dabei eine Rauchgasvergiftung und einen Schock erlitten und sei ärztlich behandelt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht hat. Teile des Hauses sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar.