Brand in Wachenroth – Rauchmelder warnt Familie mit Kindern

Ein Rauchmelder hat in der vergangenen Nacht eine Familie mit Kindern in Wachenroth (Lkr. Erlangen-Höchstadt) vor einem Zimmerbrand gewarnt und ihnen laut Feuerwehr vermutlich das Leben gerettet. Das Feuer war den Einsatzkräften zufolge am frühen Morgen im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte ausgebrochen.

Mutter und vier Kinder konnten sich retten

Der Rauch hatte sich vom Wohnzimmer aus im ganzen Gebäude verteilt. Die Mutter habe sich und ihre vier Kinder dank des Weckrufs des Rauchwarnmelders gerade noch in Sicherheit bringen können, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Nachbarn waren ihnen zur Hilfe geeilt. Insgesamt sieben Menschen, darunter die vier Kinder, mussten medizinisch behandelt werden, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Doppelhaushälfte nicht mehr bewohnbar

Drei Feuerwehr-Trupps mit schwerem Atemschutz waren vor Ort. Die Einsatzkräfte retteten auch eine Katze, die sich noch im Haus befand, unverletzt ins Freie. Die Doppelhaushälfte ist laut Feuerwehr vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Höchstadt/Aisch übernommen.