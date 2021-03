31.03.2021, 06:59 Uhr

Brand in Volkersdorfer Sägewerk: Mindestens 150.000 Euro Schaden

Am Dienstagabend wurde in Volkersdorf ein Feuer in einem Sägewerk gemeldet. Auslöser war ein brennender Dieselmotor. Verletzt wurde zwar niemand, doch mussten mehr als hundert Einsatzkräfte den Brand bekämpfen - und es entstand ein hoher Sachschaden.