Brand in Volkacher Kneipe: Angeklagter tot in Zelle aufgefunden

Im April, also vor etwa einem halben Jahr, hatte es in der Volkacher Kult-Kneipe Techtel Mechtel gebrannt. Der Sachschaden liegt bei etwa 100.000 Euro und es steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Eigentlich wird dieser Fall derzeit in Würzburg verhandelt, doch nun gab es eine tragische Wende: Der Angeklagte wurde tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von BR24.

Obduktion soll Klarheit zu Todesumständen bringen

Der 56-Jährige hat mutmaßlich Suizid begangen, ein Todesermittlungsverfahren soll aber die genauen Umstände noch klären. Die Leiche des Mannes wird laut Staatsanwaltschaft in den kommenden Tagen obduziert. Dann werde ein vorläufiges Ergebnis zu den Todesumständen mitgeteilt.

Verfahren wird wohl wegen Todesfall eingestellt

Dem 56-Jährigen war schwere Brandstiftung vorgeworfen worden. Etwa ein halbes Jahr nach dem Feuer hatte am 6. Oktober der Prozess gegen ihn in Würzburg begonnen. An diesem Montag hätte die Verhandlung regulär fortgesetzt werden sollen. Ein am Prozess beteiligter Staatsanwalt geht davon aus, dass sich aufgrund des Todesfalls alle Prozessbeteiligten darauf einigen werden, das Verfahren einzustellen.

Angeklagter seit Mai in Untersuchungshaft

Am 9. April hatte es in der Volkacher Kneipe Techtel Mechtel gebrannt. Schon damals im Verdacht für eine mutmaßliche Brandstiftung war der besagte 56-Jährige. Die Kneipenwirtin hatte sich einige Tage vor dem Feuer endgültig von ihm getrennt. Der gebürtige Italiener war am Tag nach dem Brand am Gardasee festgenommen worden. Seit dem 6. Mai 2021 saß er in Würzburg in Untersuchungshaft. Der Verdacht gegen ihn hatte sich laut Anklage aufgrund mehrerer Indizien erhärtet.

So soll der Mann schon zwei Monate vor der Brandstiftung gewalttätig gegenüber seiner damaligen Freundin, der Wirtin des Techtel Mechtel, geworden sein. In der Anklageschrift war außerdem die Rede von Drohungen unmittelbar vor dem Brand, ausgesprochen gegen die Kneipenwirtin und ihre Familie. Im Techtel Mechtel haben LKA-Experten außerdem Spuren von Brandbeschleunigern gefunden. Bei seiner Festnahme hatte der 56-Jährige frische Brandverletzungen an beiden Armen. Ihm hätten bis zu 15 Jahre Haft gedroht.