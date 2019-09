Brand in U-Bahn-Tunnel: Feuerwehr rettet 100 Fahrgäste

In einem Münchner U-Bahn-Tunnel war am Montag gegen 9.45 Uhr an einem Triebwagen ein Brand ausgebrochen. Starker Rauch breitete sich aus.

Brand gelöscht – 100 Fahrgäste gerettet

Mehr als 50 Einsatzkräfte eilten mit zwei Löschzügen und einigen Sonderfahrzeugen zum Brandort zwischen den Stationen Harthof und Dülferstraße. Einsatzkräfte evakuierten den Zug.

Etwa 100 Fahrgäste wurden über den Bahnhof Harthof gerettet. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr konnten die Flammen unterhalb des Triebwagens schnell gelöscht werden.

Feuerwehr pumpt Qualm aus dem Tunnel

Die Münchner Feuerwehr pumpte bis zum Mittag noch Qualm aus dem Tunnel, wie sie auf Twitter meldete. Dann mußte der beschädigte Zug noch vom Gleis geschleppt werden. Seit dem Mittag können die Züge zwischen Feldmoching und Harthof wieder fahren.