Feuerwehr hat bei Brand in Thurnauer Schreinerei "enormes Glück"

In der Schreinerei eines holzverarbeitenden Betriebes in Thurnau im Landkreis Kulmbach ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden beträgt mindestens 100.000 Euro, berichtet die Polizei.

Feuer in Schreinerei: Hohe Rauchschwaden und enorme Hitze

Gegen 19.25 Uhr ging der Notruf bei der integrierten Leitstelle Kulmbach ein. Der Rauch sei von Weitem zu sehen gewesen: Autofahrer hätten ihn aus benachbarten Ortschaften gesehen, so ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Technikraum bereits in Vollbrand gestanden. Die Hitze war groß. Es habe die Gefahr bestanden, dass sich der Brand rasch ausbreitet.

In den benachbarten Räumen seien unter anderem leicht brennbare Hackschnitzel gelagert gewesen. Auch ein Holzlager habe sich ganz in der Nähe befunden. Ein Großaufgebot an alarmierten und eingesetzten Feuerwehren bekam den Brand dann aber zügig unter Kontrolle, berichtet die Polizei.

"Enormes Glück" für Feuerwehr

Bei dem Feuer hätten die Einsatzkräfte der Feuerwehr "enormes Glück" gehabt, wie der Kulmbacher Feuerwehrpressesprecher Yves Wächter erklärt. Bei einem Brand könne ein Betrieb, der so viel Holz lagere schnell abbrennen. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

Sachschaden beträgt mindestens 100.000 Euro

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro, berichtet die Polizei. Es wurde niemand verletzt. Zur Brandbekämpfung musste die Berndorfer Straße gesperrt werden. Gegen 21.45 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden.