Brand in Strandbar "Karibisches Eck": Vier Jugendliche ermittelt

Nach dem Brand der Strandbar "Karibisches Eck" am Baggersee im Lichtenfelser Ortsteil Oberwallenstadt hat die Polizei mutmaßliche Täter ermittelt. Wie die Polizei bekannt gibt, stellten sich zwei männliche Jugendliche am vergangenen Wochenende.

Polizei veröffentlicht Video von Überwachungskamera

Durch die Aussagen der Jugendlichen konnten zwei weitere junge Frauen ermittelt werden. Gegen sie wird derzeit unter anderem wegen Brandstiftung und besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Die Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben zwischen 16 und 17 Jahre alt.

Die Ermittler hatten am Freitag Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, worauf zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingingen. Das "Karibische Eck" am Baggersee in Oberwallenstadt ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Einheimischen und Urlaubern.

Strandbar "Karibisches Eck" in Flammen

Am ersten Augustwochenende stand die Strandbar lichterloh in Flammen. Bilder einer Überwachungskamera zeigten, wie sich Jugendliche in der Nacht Zutritt zu dem Objekt verschafft und offenbar Lebensmittel geklaut hatten. Wie es zu dem Feuer kommen konnte und welche Rolle die Jugendlichen dabei spielen, ist jetzt Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg.