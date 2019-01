vor 18 Minuten

Brand in Stockstadt – 35-Jähriger in Aschaffenburg vor Gericht

Weil er Ostern 2018 in einer Kunststoff-Firma in Stockstadt am Main ein Feuer gelegt haben soll, muss sich ein 35-Jähriger in Aschaffenburg vor Gericht verantworten. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Millionenhöhe.