Brand in Seniorenheim in Senden

Alle Bewohner des betroffenen Gebäudeteils mussten evakuiert werden mussten. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen. Allerdings musste zur Bekämpfung von Glutnestern das Blechdach teilweise abgedeckt bzw. aufgesägt werden, sodass die Arbeiten der Feuerwehr bis in die Nacht hinein dauerten.

Zwei Senioren wurden leicht verletzt

Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt 105 Personen untersucht, zwei davon wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner konnten noch am Abend wieder zurück in ihre Zimmer. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt jetzt zur Brandursache. Der Schaden am Gebäude wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt.