Brand in Schweinfurt: Ein Schwerverletzter, hoher Sachschaden

Beim Brand eines Reihenmittelhauses in Schweinfurt zog sich am Donnerstagmorgen ein 53 Jahre alter Mann schwere Brandverletzungen zu. Er konnte sich trotz dessen selbst aus dem Haus ins Freie retten, wurde dort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die vier weiteren Bewohner blieben unverletzt.

Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag in sechststelliger Höhe belaufen. Beim Eintreffen der Polizei gegen 8.45 Uhr am Donnerstag stand der Balkon des Gebäudes bereits in Vollbrand, das Feuer hatte zudem bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.