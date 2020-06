Brand in Schwabacher Mehrfamilienhaus: Fünf Verletzte

Wie die Polizei erst am Pfingstmontag (01.06.20) mitteilte, war das Feuer schon am Freitagnachmittag (29.05.20) in einem Anwesen in der Frankenstraße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Erdgeschosswohnung des Gebäudes bereits in Flammen.

Zwei der fünf anwesenden Hausbewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Alle fünf erlitten eine Rauchgasvergiftung, vier davon kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Gebäude nach Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle, der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang nicht bekannt. Die Kripo Schwabach hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.