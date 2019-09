Brand in Schreinerei – Schaden im sechsstelligen Bereich

Etwa gegen 08.00 Uhr war die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale eingegangen. Als die Beamten am Einsatzort in der Steinstraße eintrafen, brannte der Hackschnitzelturm der Schreinerei bereits lichterloh. Die Angestellten der Schreinerei konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Gädheim-Ottendorf, Gochsheim, Schonungen, Forst und Untertheres waren mit 58 Mann im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Hoher Sachschaden

Ein Ausbreiten der Flammen auf das angrenzende Schreinereigebäude konnte verhindert werden. Die Kripo Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu ermitteln. Derzeit gehen die Fachleute von einem Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus.