Brand in Sägewerk in Hengersberg: 20.000 Euro Schaden

In einem Sägewerk in Hengersberg (Lkr. Deggendorf) ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte in einer Werkshalle ein Akku angefangen zu brennen.

Akku war Auslöser für Brand

In dem Schrank, wo die Akkus gelagert waren, breitete sich demnach der Brand auch auf andere Werkzeuge aus. Dabei sei es zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen.

Die Feuerwehreinsatzkräfte konnten laut Polizei mit Hilfe von Atemschutzgeräten in die Halle vordringen und den Brand löschen. Die Halle wurde belüftet und vom Qualm freigeblasen.

Schaden hält sich in Grenzen

Laut Polizei wurden einige elektronische Geräte bei dem Brand beschädigt. Der Schaden wird demnach auf rund 20.000 Euro geschätzt.