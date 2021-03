Brand in Sägewerk: Hoher Sachschaden

In Glotzing, einem Teil der Gemeinde Hauzenberg im Landkreis Passau, ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Sägewerk ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, ist eine Maschinenhalle in dem Sägewerk nahezu komplett abgebrannt.

Kriminalpolizei wird Ermittlungen übernehmen

Menschen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Letzte Löscharbeiten laufen noch, ein großer Bagger ist vor Ort, um Trümmerteile zu beseitigen, damit die Feuerwehr Glutnester entdecken kann. In der Halle waren mehrere Maschinen zur Holzbearbeitung gelagert, die alle zerstört wurden.

Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt, deswegen wird die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen