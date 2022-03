Brand in Ronsberg: Opfer sind identifiziert

Die 80 Jahre alte Frau und ihr 77 Jahre alter Bruder sind bei dem Brand am Samstag in Ronsberg ums Leben gekommen – das hat die Polizei inzwischen bestätigt. Zunächst war es noch unklar gewesen, ob es sich bei den beiden Toten, die nach dem Brand gefunden worden waren, tatsächlich um die Geschwister handelte. Durch die Obduktion konnten die beiden jetzt aber eindeutig identifiziert werden.

Ermittlungen dauern an

In dem Haus in Ronsberg im Landkreis Ostallgäu war am Samstag ein Feuer ausgebrochen, die beiden Toten wurden dann erst am Abend nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckt. Warum das Haus in Brand geriet, wird weiter ermittelt. Dies kann sich laut Polizei noch mehrere Wochen hinziehen, da das Gebäude bei dem Feuer nahezu komplett zerstört wurde.