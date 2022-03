Brand in Ronsberg im Ostallgäu – Einsatzkräfte finden zwei Tote

Am Samstagmorgen stand das Obergeschoss und der Dachstuhl eines Hauses in Ronsberg im Ostallgäu schon komplett in Flammen, als die Feuerwehr dort eintraf. Den ganzen Tag über wurde gelöscht. Am Abend galt das Gebäude als einsturzgefährdet. Die Bewohner, eine 80 Jahre alte Frau und ihr 77 Jahre alter Bruder, wurden vermisst.

Vermisste Geschwister höchstwahrscheinlich ums Leben gekommen

Bis in die späten Abendstunden trugen nach Polizeiangaben Feuerwehr und THW die Brandruine ab. Dabei wurden zwei Tote gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um das vermisste Geschwisterpaar handelt. Die Identität der Toten war am Sonntagmittag aber noch nicht endgültig geklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Kaufbeuren in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes durch.