Brand in Nebengebäude von Rinderstall - drei Kälber verbrennen

Am Vormittag ist es in Saßbach bei Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau zu einem Brand in einem Nebengebäude eines Rinderstalls gekommen - drei Kälber starben dabei. Das hat die Polizei jetzt bekannt gegeben.

Drei Kälber sterben bei Brand

Zwar wurde laut Polizei der Brand schnell bemerkt, alle Kälber bis auf drei Stück konnten aus ihren Boxen geholt werden. Für die drei letzten Kälber kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Technischer Defekt als Brandursache

Menschen wurden beim Brand nicht verletzt, das Nebengebäude wurde jedoch komplett zerstört. Wie die Polizei mitteilt, wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro beziffert.