Brand in Reifenlager durch Defekt ausgelöst

Das Feuer war am vergangen Donnerstag gegen 18.45 Uhr in einem Reifenlager in Elsenfeld (Lkr. Miltenberg) ausgebrochen. Die Halle mit samt der etwa 16.000 dort gelagerten Reifen brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Sachschaden in Millionenhöhe

Speziell ausgebildete Brandfahnder der Kripo übernahmen noch am gleichen Abend die Ermittlungen. Hinweise auf Brandstiftung gab es bei den Untersuchungen nicht, so die Polizei. Die Beamten gehen vielmehr davon aus, dass sich der Brand durch einen ein technischer Defekt im Innern der Halle rasende schnell ausbreitete. In der Halle befanden sich neben den Reifen auch Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Gabelstapler – auch sie wurden ein Raub der Flammen. Der Polizei schätzt den Schaden auf Millionenhöhe.