Großbrand in Regensburger Recyclingbetrieb

Rund 140 Feuerwehrleute haben am Montagabend mehr als fünf Stunden lang einen Großbrand in einer Recyclingfirma im Osten von Regensburg bekämpft. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich eine Warnung der Anwohner ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Müllhaufen in Brand

Auf dem Firmengelände im Stadtteil Irl war ein Haufen mit 150 Tonnen Gewerbe-Müll in Brand geraten. Autofahrer und Anwohner sollten Fenster und Türen schließen. Eine Gefahr wegen giftiger Stoffe habe nicht bestanden, kilometerweit konnte man jedoch den Brandgeruch in der Luft riechen.

Drei Wasserwerfer im Einsatz

Die Feuerwehr war mit schwerem Gerät vor Ort, unter anderem waren drei Wasserwerfer im Einsatz. Der riesige Müllhafen habe mit einem Radlader auseinandergezogen werden müssen, um alle Glutnester löschen zu können, hieß es weiter.

Brandursache unbekannt

Was das Feuer in dem Müllberg ausgelöst hat, ist unbekannt – und wird sich möglicherweise auch nicht mehr herausfinden lassen. Zum entstandenen Sachschaden machte die Feuerwehr keine Angaben.