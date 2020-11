03.11.2020, 15:26 Uhr

Brand in Regensburger Heim: Kinder als mögliche Brandstifter

Beim Brand in einem Kinderheim in Regensburg sind sechs Jugendliche und eine Betreuerin durch Rauchgas verletzt worden. Das Feuer am Montagabend haben nach ersten Erkenntnissen der Ermittler Kinder aus dem Heim gelegt.