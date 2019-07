Brand in Regensburger Altstadt: Löscharbeiten bis zum Morgen

Das Feuer in einem Haus in der Regensburger Altstadt hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden hinein beschäftigt. Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz war der Brand, der an einem Efeu an der Hausfassade ausgebrochen war und sich anschließend über die Fassade bis in den Dachstuhl ausgebreitet hatte, erst um 3.15 Uhr gelöscht. Zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr konnte die Feuerwehr abrücken.

Metalldach erschwerte Einsatzkräften die Arbeit

Als Problem erwies sich der Feuerwehr zufolge, dass das betroffene Gebäude ein Metalldach hat, das zwei ausgebaute Dachgeschosse abdeckt. Auf der Suche nach Glutnestern darunter musste es an verschiedenen Stellen von innen und außen geöffnet werden. Teilweise waren fünf Löschtrupps gleichzeitig damit beschäftigt.

Außerdem konnte das Haus an der Ecke Steinergasse/Glockengasse nur von der Glockengasse her mit Drehleitern angefahren werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Neutraubling und Deggendorf, Infineon, BMW und das THW stellten zusätzliche Atemschutzgeräte und weiteres Material zur Verfügung.

Alle Regensburger Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zusätzlich belasteten die hohen Sommertemperaturen in der Regensburger Altstadt die Einsatzkräfte. Und da es parallel zu den aufwendigen Löscharbeiten in der Altstadt zwischen 16 Uhr und Mitternacht auch noch elf weitere Einsätze von Kleinbränden über einen Wohnungsbrand bis hin zu einem Alarm wegen Gasgeruchs gab, waren laut Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Regensburg in der Nacht alle Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Regensburg im Einsatz.

Absperrungen rund um den Brandort

Am Freitagmorgen war die Steinergasse im Bereich des von dem Feuer betroffenen Hauses komplett gesperrt. An der Glockengasse ist entlang der Hausfront eine Absperrung errichtet. In den Gassen der Umgebung ist der Brandgeruch noch deutlich wahrzunehmen. Verletzt wurde bei dem Brand aber offenbar niemand.