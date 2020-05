Brand in Recyclinghof in Pforzen: Zwei Leichtverletze

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Recyclinghof in Pforzen ausrücken. Ein im Freien gelagerter Müllberg geriet am Montag aus noch ungeklärter Ursache in Brand, teilte die Polizei mit.

Vermutlich entzündete sich der Müll selbst

Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass sich die Abfälle im Inneren des Müllberges wegen Feuchtigkeit und Hitzeentwicklung selbst entzündeten. Mehrere Mitarbeiter versuchten zunächst, das Feuer zu löschen. Zwei Arbeiter zogen sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Übergreifen der Flammen auf Halle verhindert

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine nahegelegene Halle verhindern. So entstand kein Sachschaden. Vor Ort waren die Feuerwehren Pforzen und Neugablonz mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen.

Mehrfach schon Brände auf dem Recylinghof

Das Feuer war nicht das erste in dem Pforzener Recyclinghof. Mehrfach kam es dort schon zu Bränden. Vor fünf Jahren brannte eine Lagerhalle für Gewerbemüll komplett nieder. 130 Feuerwehrleute waren damals stundenlang im Einsatz, um den Brand zu löschen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.