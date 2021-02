Brand in Recyclinghalle: Kein Hinweis auf Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Recyclingbetrieb in Nürnberg haben die Ermittler keine Hinweise auf Brandstiftung. Das teilte die Polizei Mittelfranken mit. Warum es in der Lagerhalle der Firma in der Maybachstraße angefangen hat zu brennen, ist aber weiterhin unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine große Rauchwolke hatte sich gestern Abend über dem Nürnberger Stadtteil Sandreuth ausgebreitet. Auch in anderen Stadtteilen war der Rauch zu riechen. Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen geschlossen halten. Qualm und Rauch zogen auch bis Fürth und Erlangen.

Nürnberg Umweltamt: Messungen blieben unter den Grenzwerten

Weil die Möglichkeit einer gesundheitlichen Belastung durch die Rauchwolke bestand, nahm das Umweltamt der Stadt Nürnberg während des Brandes Luftmessungen vor. Auf BR-Anfrage teilte die Behörde mit, dass die Belastungen durch Feinstaub, Stickoxide und Kohlenmonoxid aber stets unterhalb der Grenzwerte geblieben seien.

Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest

Das Feuer in der Lagerhalle konnte erst spät in der Nacht gelöscht werden. Zusätzlich wurde die Feuerwehr auf Trab gehalten, weil viele Anwohner wegen des starken Rauchs den Notruf wählten. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Mitarbeiter der Recyclingfirma hatten zunächst von einer sechsstelligen Schadenssumme gesprochen.

Zweite Rauchwolke über Nürnberg innerhalb kurzer Zeit

Erst vor anderthalb Wochen war in Nürnberg eine Rauchwolke emporgestiegen. Am Montag, den 8.2.2021, war im Großkraftwerk Franken im Stadtteil Gebersdorf ein Feuer ausgebrochen und hatte die Versorgung mit Fernwärme unterbrochen.