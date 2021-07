Brand in Passauer Seniorenheim: Sieben Pflegekräfte verletzt

In Neustift, einem Ortsteil von Passau, sind am Morgen sieben Menschen bei einem Brand in einem Seniorenheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich ausschließlich um Pflegekräfte. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen - drei von ihnen mussten ins Krankenhaus.

Station evakuiert

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache gegen 5.30 Uhr im Zimmer eines Bewohners ausgebrochen. Personal und Rettungskräfte brachten ihn und 23 weitere Bewohnern der betroffenen Station nach draußen. Die Senioren wurden in benachbarten Gebäuden betreut, heißt es.

Großaufgebot im Einsatz

Fast 100 Einsatzkräfte waren an den Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen beteiligt, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen.