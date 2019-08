16.08.2019, 19:10 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Brand in Papierfabrik in Eltmann: Niemand verletzt

In Eltmann (Lkr. Haßberge) hat es in einer Papierfabrik gebrannt. In einer Lagerhalle hatten sich Papierballen selbst entzündet. Feuerwehrleute löschten sie mit Wasser aus dem nahe gelegenen Main. Verletzt wurde niemand.