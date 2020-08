Brand in Ortenburger Seniorenheim – keine Verletzten

Bei einem Zimmerbrand in einem Altenheim in Ortenburg im Landkreis Passau ist am Samstagnachmittag ein Sachschaden in möglicherweise sechsstelliger Höhe entstanden. Das hat die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern dem BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz mitgeteilt.

Brandursache noch unklar

Verletzt worden sei allerdings niemand, hieß es weiter. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und konnten die Flammen löschen. Spezialisten der Kripo Passau sollen nun die genaue Brandursache klären. Von dem Feuer wurde auch ein Balkon beschädigt. Ob die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, war zunächst unklar.