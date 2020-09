vor 31 Minuten

Brand in Obdachlosenunterkunft - Kriminalpolizei ermittelt

Am Samstagabend ist aus noch ungeklärter Ursache in einer Obdachlosenunterkunft in Miltenberg ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann musste über den Balkon von der Feuerwehr gerettet werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.