Brand in Münchberg: Landwirtschaftliche Maschine in Flammen

Eine Fläche von rund fünf Hektar ist bei einem Feld- und Waldbrand in Münchberg im Landkreis Hof am Donnerstag abgebrannt. Auch eine landwirtschaftliche Maschine ist dabei in Flammen aufgegangen.