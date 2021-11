Brand in Müllverbrennungsanlage Nürnberg – Rauch unter Kontrolle

In einem Bunker der Nürnberger Müllverbrennungsanlage ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach anfänglich starker Rauchentwicklung dringe inzwischen aber kein Qualm mehr nach außen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Nürnberg dem Bayerischen Rundfunk.

Brand im Anlieferbereich der Verbrennungsanlage

Der Rauch werde über die reguläre Abgasreinigung der Anlage abgesaugt und gereinigt, die Luftwerte seien den Messungen der Einsatzkräfte zufolge in Ordnung. Für Anwohner bestehe keine Gefahr, so der Sprecher. Seinen Worten nach war es im Bereich der Müllanlieferung zu dem Brand gekommen. Die genaue Ursache sei noch unklar, so etwas komme aber "immer wieder mal vor". Dass zunächst massiver Rauch nach außen drang, lag demnach an einer geöffneten Dachluke. Diese sei aber inzwischen geschlossen, so dass nichts mehr nach außen entweichen könne.

Keine Gefahr mehr für Anwohner

Die Feuerwehr hatte zunächst per Twitter vor der Rauchentwicklung gewarnt und die Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen wurde auch dort aber wieder Entwarnung gegeben. Über Verletzte sei nichts bekannt, so der Sprecher weiter. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz. Laut Feuerwehr werden die Löscharbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Betroffen sind die Bereiche, in denen der gesamte Hausmüll von Nürnberg und dem Umland aufgearbeitet werden.

Erst Brand im September

In der Müllverbrennungsanlage im Nürnberger Stadtteil Schweinau war es schon in der Nacht am 7. September zu einem Brand gekommen. Damals wurde daraufhin gewiesen, dass sich aufgrund des Brandes die Müllabfuhr verzögern würde.